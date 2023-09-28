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وزير التعليم: تقسيط المصروفات الدراسية لـ 3 أقساط خلال العام الدراسي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن هناك مدارس توجه الطلاب لشراء الزى المدرسى من أماكن بعينها بشكل يمثل احتكار وتم تحديد مواصفات للزى المدرسى حتى لا يتغير بشكل سنوى.

وشدد على أن ما يهم الوزارة هو حماية الطلاب مع التزام التلميذ بمواصفات الزى، لافتًا إلي أن المادة المتعلقة بالزي المدرسي موجودة بالقرار الوزاري 194،  موضحا أن هناك مدارس تغير الزي المدرسي كل عام لذا الوزارة حرصت علي وضع مادة بالقرار الوزاري لالزام المدارس بمواصفات الزي المدرسي، مؤكدا أن هناك مواصفات للزي المدرسي وليس هناك زي موحد.


وعن مصروفات المدارس قال الوزير: تم الإعلان عن أنه سيتم تقسيط المصروفات الدراسية 3 أقساط بالمدارس الرسمية وقسطين أو ثلاثة بالمدارس الخاصة والدولية.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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