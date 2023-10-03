رئيس حزب الاتحاد: نؤيد الرئيس السيسى لاستكمال مسيرة التنمية ولبناء الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - قال رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن السبب وراء تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، هو لاستكمال مسيرة التنمية ولبناء الوطن.

وأضاف خلال لقائه الإعلامي محمد شردي ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع على قناة الحياة: "حكاية وطن، حكت المسيرة كلها، والناس تحتاج إلى سماع الحكاية مرة أخرى، لأن الشائعات المغرضة تشتت الناس، ونحن أيدنا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لأننا عشنا معه الحلم منذ عام 2014، فشاهدنا سنوات الظلام وسنة الإرهاب، وشاهدنا محاولاتهم لإسقاط الدولة المصرية، وكيف ثبت الرئيس أركان الدولة المصرية".

وقال: "الرئيس كافح الإرهاب وجفف منابعه وأقام مشروعات تنمية في ظل العديد من التحديات، ونحن حاليا نرى مرشح يدعو لعودة الإخوان مرة أخرى، وبالتالي لا يوجد مقارنات بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأي مرشح آخر في تلك الانتخابات، وكنت أتمنى أن يكون هناك مقارنة، دون أن نذكر أسماء أو نتحدث عن أحد".