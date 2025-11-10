إحالة 1024 لاعبا إلى التحقيق بسبب المراهنات واستبعاد إيرين ألمالى من المنتخب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 10:32 مساءً - أعلن الاتحاد التركي لكرة القدم إحالة 1024 لاعبًا إلى مجلس الانضباط لكرة القدم المحترفة (PFDK) كإجراء احترازي، في إطار التحقيقات الجارية حول المراهنات على الدوريات المحترفة، وذلك وفقًا للمادة 57 من لائحة الانضباط الكروي.

تأتي هذه الخطوة ضمن التعديلات التي أجراها الاتحاد على التشكيلات المرشحة لمنتخبات تركيا الوطنية بمختلف الفئات، بما في ذلك المنتخب الأول، ومنتخب الناشئين، وتحت 19 عامًا.

بناءً على هذه التعديلات، تم استبعاد اللاعبين: إيرين إلمالي من المنتخب التركي الأول، وعزت تشيليك من فريق الناشئين، وإيجي ألبيرق من منتخب تحت 19 عامًا، لحين الانتهاء من التحقيقات.

وأكد الاتحاد أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على نزاهة المنافسات وضمان تطبيق أعلى معايير الشفافية والانضباط في كرة القدم التركية.

فيما أصدرت محكمة في إسطنبول، الاثنين، حكماً بحبس ستة حكام احتياطياً على ذمة التحقيق في فضيحة مراهنات تهز كرة القدم التركية، فيما وسّع الاتحاد التركي لكرة القدم نطاق تحقيقاته ليشمل أكثر من ألف لاعب من مختلف الدرجات.

وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية، أمر القاضي أيضاً بتوقيف رئيس نادي أيوب سبور، أحد أندية الدرجة الأولى، ضمن القضية ذاتها. في المقابل، أُفرج بكفالة عن 11 حكماً آخرين كانوا محتجزين منذ الجمعة في إطار التحقيق المتعلق بمزاعم التلاعب في نتائج المباريات.

الحكام الذين تم سجنهم كانوا يشغلون مهامهم كحكام مساعدين في مباريات الدرجتين الثالثة والرابعة، وفقاً لبيانات الاتحاد التركي لكرة القدم.

1024 لاعباً أمام لجنة الانضباط

وفي خطوة متزامنة، أعلن الاتحاد التركي استدعاء 1024 لاعباً للمثول أمام لجنة الانضباط بسبب الاشتباه بمشاركتهم في المراهنة على المباريات رغم الحظر الصارم المفروض عليهم. ونتيجة لذلك، قرر الاتحاد تعليق منافسات الدرجتين الثالثة والرابعة لمدة أسبوعين، إذ تضم هاتان الدرجتان أكثر من 900 لاعباً ممن شملهم التحقيق. كما أعلن عن اجتماع استثنائي يعقد الثلاثاء لمناقشة تطورات القضية.

وتضم قائمة اللاعبين المشتبه بتورطهم 27 لاعباً من دوري الدرجة الأولى، من بينهم الدولي إرين إلمالي، مدافع نادي غلطة سراي.

نتائج صادمة من تحقيق سابق

وكان الاتحاد التركي قد كشف، في 27 أكتوبر الماضي، نتائج تحقيق واسع شمل 571 حكماً من مختلف درجات كرة القدم المحترفة، وأظهر أن 152 حكماً منهم، بينهم 22 حكماً من دوري الدرجة الأولى، كانوا “يراهنون بشكل نشط” على المباريات.

وأعقب ذلك إيقاف 149 حكماً لمدة تتراوح بين 8 و12 شهراً، مع تعهد رسمي من الاتحاد بـ“تطهير كرة القدم التركية”.

وفي بيان مشترك، نفى الحكام الموقوفون تورطهم في المراهنة على مباريات أداروها، بينما زعم بعضهم أن رهاناتهم تعود إلى فترات سابقة حين كانوا يعملون كحكام هواة.