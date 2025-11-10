متابعة دولية لسير عملية التصويت في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 10 نوفمبر 2025 11:32 مساءً -

حظت المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي بدأت، الاثنين، باهتمام ملحوظ من وسائل الإعلام الدولية، من خلال نشاط المراسلين المعتمدين في مصر والذين حصلوا بالفعل على تصاريح التغطية الإعلامية لهذه الانتخابات، ويمثل هؤلاء نحو 86 مؤسسة إعلامية دولية من وكالات الأنباء والصحف والمواقع الإخبارية وقنوات التليفزيون في أنحاء العالم، بالإضافة إلى العديد من وسائل الإعلام العربية والدولية الأخرى التي تابعت أخبار الانتخابات والتعليق عليها.

راقبت أعضاء البعثة الدولية لـ"ائتلاف نزاهة" صباح الإثنين أعمال المتابعة الميدانية لانتخابات مجلس النواب المصري، حيث انتشر المتابعون الدوليون في 6 محافظات من المحافظات التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى، وهي ( الجيزة – والفيوم – بني سويف – المنيا – البحيرة – الإسكندرية).

ويضم "ائتلاف نزاهة" يُضم في تشكيله 34 متابعًا دوليًا من 16 دولة، يمثلون أربع منظمات دولية: مؤسسة إليزكا للإغاثة (غانا)، منتدى جالس الدولي (أوغندا)، ومنظمة إيكو (اليونان)، ومنظمة التحالف الدولي للتكامل والاستدامة (مالطا – المملكة المتحدة)، وتتولى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بصفتها الشريك المحلي المعتمد، الإشراف على تنسيق أعمال البعثة داخل مصر، مستندة إلى خبرتها الواسعة في مجال المتابعة الانتخابية وتعزيز حقوق الإنسان.

وسجل متابعي البعثة الدولية، انتظام فتح اللجان في موعدها، ولاحظوا وجود إقبال كثيف من المواطنين منذ الساعة الأولى لفتح باب التصويت، في عدد من اللجان، كما ظهر بشكل واضح وجود إقبال نسائي متزايد على لجان انتخابات النواب، بالإضافة لمشاركة الشباب بشكل ملحوظ في التصويت، ولاحظ أعضاء البعثة الدولية وجود تكدس للناخبين داخل بعض المدارس.

