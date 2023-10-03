محافظون يهنئون الرئيس السيسى بالذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 11:29 مساءً - بعث عدد من محافظي الجمهورية ببرقيات تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوبيل الذهبي والذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ففي مطروح، بعث المحافظ خالد شعيب، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، جاء نصها: " يُسعدني ويُشرفني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن مواطني محافظة مطروح وأجهزتها التنفيذية والأمنية والشعبية والشباب والمرأة، بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي لانتصارات 6 أكتوبر المجيدة ".

وأشار المحافظ إلى أن هذه الذكرى الغالية على قلوب جميع المصريين والأمة العربية والإسلامية، ستظل مبعثا للفخر ورمزا للعزة والكرامة لبطولات سطر فيها رجال القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم ملحمة العبور والنصر، لتكون في سجل التاريخ درسا في التضحية والفداء والتخطيط العلمي والاستراتيجي ومواجهة كافة التحديات والأزمات من أجل مستقبل أفضل لوطننا الغالي، "سائلين المولى عز وجل أن يعيد علينا الذكرى الغالية بالخير، وأن يحفظ مصرنا الغالية ويديم عليها الانتصارات والعزة والتقدم، دمتم لمصرنا الغالية قائدا عظيما، وليتحقق لشعب مصر العظيم بكم ومعكم آماله في التقدم والرفعة والازدهار والاستقرار في ظل قيادتكم الحكيمة، وكل عام وسيادتكم ومصر بخير" .

وفي بني سويف، بعث المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، برقية تهنئة لرئيس الجمهورية بمناسبة الذكرى الــ 50 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة، جاء فيها: (يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة بني سويف بأصدق التهاني القلبية وأرق الأمنيات الطيبة بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، أعادها الله على سيادتكم وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً المولى "عز وجل" أن يوفقكم قائداً للمسيرة الوطنية وناصراً للحق وأن يحقق على أيديكم الكريمة خير مصر وعزها وتقدمها).

وفي جنوب سيناء، بعث المحافظ خالد فودة، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، جاء فيها: " يسعدني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن أبناء ومواطني محافظة جنوب سيناء بخالص التهاني بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر العظيمة، تلك الذكري التي استقرت في ضمير الأمة ووجدانها وصارت رمزا متجددا لبطولات قواتنا المسلحة الباسلة التي خاضت أشرس المعارك لتحرير الوطن ودفع مسيرته نحو التقدم، وسيظل هذا العبور العظيم مبعثا للفخر والاعتزاز ببطولات رجال أعلوا قيم التضحية والعطاء، وفق الله سيادتكم ورعاكم وسدد خطاكم لصالح مصرنا الغالية سائلين الله العلي القدير لسيادتكم الصحة والتوفيق".

وفي سوهاج، بعث المحافظ طارق الفقي، برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية، بمناسبة الذكرى الـ 50 لنصر أكتوبر المجيد، جاء نصها "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة سوهاج، أتقدم لسيادتكم بخالص التهاني القلبية، وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، تلك المناسبة التي سطر فيها رجال القوات المسلحة بتكاتف مؤسسات الدولة المصرية، وجموع الشعب، ملحمة للتضحية والفداء في سبيل الدفاع عن الوطن وسلامة أراضيه، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات" .

وفي قنا، أرسل رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور أحمد عكاوي، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة جاء فيها:"يطيب لي بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أسرة جامعة جنوب الوادي أن أبعث لسيادتكم بأطيب التهاني القلبية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الذكرى الخالدة في قلوب المصريين جميعا والتي تجسد جسارة وصمود الشعب المصري وقواته المسلحة، وقدرته على عبور الأزمات ومجابهة كافة التحديات، وانتهز هذه الفرصة لأعرب لسيادتكم عن أطيب الأمنيات بدوام الاستقرار والازدهار لمصرنا الحبيبة تحت قيادة سيادتكم الرشيدة".