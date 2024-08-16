انطلاق Bites by the sea بمهرجان العلمين الجديدة بمشاركة نجوم CBC سفرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 16 أغسطس 2024 10:30 مساءً - في أجواء حماسية كبيرة انطلقت فعاليات حدث bites by the sea، بمهرجان العلمين الجديدة، وبمشاركة من نجوم قناة سي بي سفرة، والذين قدموا عدد من المسابقات والعروض الكبيرة التي لاقت اهتماما واسعا من الجماهير.

وشهد المهرجان تواجد لعدد من المواقع التي مثل كل منها دولة من دول حوض البحر الأبيض المتوسط مثل إيطاليا وأسبانيا واليونان وتركيا والمغرب ولبنان.

قدم المهرجان عدد متنوع من الأكلات التابعة لحوض البحر الأبيض المتوسط، إضافةً للعديد من الهدايا والمفاجآت التي أشعلت حماس الجماهير بساحة U arena بمهرجان العلمين الجديدة.