شهادات البنك الأهلي المصري 2026..كم نسبة العائد وشروط...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 مارس 2026 12:33 مساءً - يتزايد اهتمام المواطنين في الفترة الحالية بالبحث عن أفضل طرق استثمار أموالهم خاصة مع التغيرات الاقتصادية وتحركات أسعار الفائدة وتأتي شهادات الادخار في مقدمة الخيارات الآمنة التي يلجأ إليها الكثيرون للحفاظ على قيمة مدخراتهم وتحقيق عائد مضمون، ومن بين أبرز هذه الشهادات تبرز الشهادة الرباعية ذات العائد التراكمي كخيار لافت يجمع بين الأمان والعائد المرتفع.

تفاصيل الشهادة الرباعية بالبنك الأهلي المصري

يقدم البنك الأهلي شهادة ادخار تمتد لمدة 4 سنوات تعتمد على نظام العائد التراكم حيث يصل إجمالي العائد بنهاية المدة إلى 100% من قيمة الشهادة.

بمعنى آخر إذا قام العميل بشراء شهادة بقيمة 100 ألف جنيه فإنه يحصل على عائد مماثل لقيمة المبلغ الأصلي عند نهاية الأربع سنوات ليصل الإجمالي إلى 200 ألف جنيه وهو ما يجعلها من الخيارات الجذابة للراغبين في استثمار طويل الأجل دون مخاطرة.

تفاصيل وشروط الشهادة الرباعية

تأتي هذه الشهادة بعدد من الشروط والمزايا التي تنظم عملية الاستثمار بها وهي كالتالي:

الحد الأدنى لشراء الشهادة يبدأ من 5000 جنيه، مع إمكانية الزيادة بمضاعفات 1000 جنيه

مدة الشهادة تصل إلى 4 سنوات كاملة

العائد تراكمي بنسبة تصل إلى 100%، بما يعادل عائد سنوي تقريبي 18.92%

تتاح الشهادة للأفراد فقط دون الشركات

لا يمكن استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء

لا يتم تجديد الشهادة تلقائيًا بعد انتهاء مدتها

يمكن الاستفادة منها للحصول على قروض أو تسهيلات ائتمانية خلال فترة سريانها

سياسة الاسترداد المبكر لشهادات البنك الأهلي المصري

في حال رغبة العميل في كسر الشهادة قبل موعدها يتم تطبيق نسب خصم تختلف حسب مدة الاحتفاظ بها وجاءت كالتالي: