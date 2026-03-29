بسبب كولر.. شكوى جديدة ضد النادي الأهلي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 مارس 2026 07:22 مساءً - تلقى النادي الأهلي أنباءً غير سارة بشأن جهازه الفني السابق، حيث تقدم ثلاثة من مساعدي السويسري مارسيل كولر بشكوى رسمية ضد النادي للمطالبة بمستحقاتهم المالية المتأخرة، وذلك بعد رحيل الطاقم الفني في 26 أبريل من العام الماضي عقب توديع دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي.

مساعدة كولر يتحركون قانونياً ضد الأهلي في الفيفا

وكشف مصدر أن الإدارة الحمراء علمت بتحرك المساعدين قانونياً رغم عدم وصول خطاب رسمي من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حتى الآن، مشيراً إلى أن النادي بدأ بالفعل في تجهيز ملف المستندات اللازمة للدفاع عن موقفه القانوني، خاصة بعد فشل محاولات التسوية الودية التي رفضها أعضاء الجهاز المعاون.

وكان طاقم كولر يضم كلاً من هارالد جامبيرلي، كارلوس برينجر، ياسين ألميكاري، وتيزيان أندويا، وبينما نجح الأهلي في إنهاء ملف مستحقات كولر نفسه بتسوية مرضية عقب رحيله، يبدو أن أزمة مساعديه ستأخذ منحى قانونياً في أروقة "فيفا".

الأهلي يحاول فصل أزماته مع المدربين عن الفريق الأول لكرة القدم

وعلى الصعيد الميداني، يحاول الفريق الكروي الأول فصل نفسه عن هذه الأزمات الإدارية مع دخوله المرحلة الحاسمة من عمر الدوري المصري، حيث يتواجد "المارد الأحمر" حالياً في المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة، طامحاً في العودة إلى الصدارة والحفاظ على لقبه المحلي.