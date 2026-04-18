اطّلع على ملخص ونتيجة مباراة صنداونز ضد الترجي في...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 18 أبريل 2026 09:33 مساءً - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الترجي التونسي خسارة مؤلمة أمام فريق صن داونز الجنوب الإفريقي بهدف دون رد، في مواجهة قوية ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حسمت المباراة بتفاصيل صغيرة نتيجة اللقاء.

ملخص مباراة صنداونز ضد الترجي

بدأت المباراة بإيقاع متوسط، حيث فرض الترجي سيطرته على الكرة خلال الدقائق الأولى، لكنه افتقد للخطورة الحقيقية على مرمى الفريق الجنوب إفريقي، في المقابل، اعتمد صن داونز على التنظيم الدفاعي والانطلاقات السريعة، ونجح تدريجيًا في الدخول إلى أجواء اللقاء وتهديد مرمى الحارس بشير بن سعيد.

ورغم أفضلية الترجي نسبيًا في الشوط الأول، جاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 33، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح صن داونز بعد خطأ من الحارس، و تصدى بن سعيد للمحاولة الأولى، لكن الكرة ارتدت ليُسجل منها اللاعب ليون هدف التقدم في الدقيقة 35، مانحًا فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

في الشوط الثاني، تراجع أداء الترجي بشكل ملحوظ، بينما فرض صن داونز أسلوبه وسيطر على مجريات اللعب، مستغلًا التراجع البدني والهجومي لمنافسه.

حاول الفريق التونسي العودة في النتيجة من خلال بعض المحاولات المتفرقة، أبرزها تسديدة دانهو التي ارتطمت بالعارضة، لكن غابت الفاعلية الهجومية في اللحظات الحاسمة.

ومع دخول الدقائق الأخيرة، كثّف الترجي ضغطه بحثًا عن التعادل، وسط مطالبات بركلة جزاء في إحدى الهجمات، إلا أن الحكم أمر باستمرار اللعب، لتبقى النتيجة على حالها.

واستمر تفوق صن داونز حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزًا ثمينًا بهدف نظيف، مستفيدًا من خطأ فردي كلّف الترجي الكثير، ويمنحه أفضلية مهمة قبل مواجهة الإياب.