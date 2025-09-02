نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مبادرة تمكين تصل كفر دمرو: تدريب مهني وخدمات مصرفية وطبية لأكثر من 2000 مستفيد" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصلت فعاليات التشغيل التجريبي لمبادرة "تمكين" بالشراكة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، ومؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبنك مصر الشريك الاستراتيجي للمبادرة، حيث وصلت المبادرة إلى محطتها الثالثة بقرية كفر دمرو بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وشهدت الفعاليات تنظيم تدريبات متخصصة في الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، إلى جانب تدريبات عملية في الحرف المهنية كالسباكة والكهرباء، بما يسهم في رفع مهارات الأهالي وتوفير فرص عمل جديدة.

وقدم بنك مصر خلال الفعاليات باقة من الخدمات المصرفية لدعم جهود الشمول المالي والتحول الرقمي داخل القرية، شملت إصدار كروت "ميزة"، وفتح الحسابات البنكية، وتفعيل المحافظ الإلكترونية، إضافة إلى إتاحة قروض للمشروعات الصغيرة، بما يمكّن المستفيدين من بدء مشروعات مدرة للدخل وتحسين مستوى المعيشة.

كما تضمنت الأنشطة تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون قدمت خدمات تشخيصية وعلاجية للأهالي، إلى جانب دورات توعية حول ريادة الأعمال والشمول المالي، وقد بلغ عدد المستفيدين من فعاليات المحطة الثالثة نحو 2000 مواطن من أبناء القرية.

وتعد مبادرة "تمكين" إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر الأكثر احتياجًا بالريف المصري، إذ تركز على تدريب ورفع كفاءة السيدات تمهيدًا لحصولهن على تمويل مشروعات مدرة للدخل.

وتستهدف المبادرة تغطية 100 قرية سنويًا بإجمالي يتراوح بين 3000 و3500 مستفيد في كل قرية، بما يحقق نقلة نوعية في حياة المستفيدين ويدعم جهود الدولة في تحقيق رؤية مصر 2030.