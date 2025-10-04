23 شوطا للحجائج واللقايا فـي السباق الثاني لمهرجان سباقات الهجن الأهلية بأدم

أدم ـ من سالم البوسعيدي:

شهد ميدان البشائر بولاية أدم صباح أمس انطلاق منافسات السباق الثاني الذي ينظمه الاتحاد العماني لسباقات الهجن ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية للموسم 2025 /‏ 2026 م بمشاركة واسعة من ملاك ومضمري الهجن من مختلف ولايات ومحافظات سلطنة عمان شهد سباق امس إقامة «23» شوطًا خُصصت «14» شوطًا لفئة الحجائج لمسافة 3 كيلومترات و9 أشواط لفئة اللقايا لمسافة 4 كيلومترات وشاركت فيه قرابة 840 ناقة وقعودًا. وجاءت نتائجه على النحو الآتي: أولًا: أشواط الحجائج في الشوط الأول فازت بالمركز الأول «سرابة» لمالكها راشد بن حمد العويسي، وحققت المركز الأول في الشوط الثاني «همس» لمالكها محمد بن خليفة المهري وأحرز «راهي» لمالكه عبدالله بن العبيدان المالكي المركز الأول في الشوط الثالث. أما الشوط الرابع فجاءت في المركز الأول «حفلة» لمالكها إبراهيم بن عبدالله الدرعي، وفي الشوط الخامس جاءت في المركز الأول «الشاهينية» لمالكها محمد بن سليم العمري وجاء في المركز الأول من الشوط السادس «بركان» لمالكه حمد بن مسلم الجنيبي. وفي الشوط السابع جاءت في المركز الأول «كحال» لمالكها سالم بن علي الدرعي، فيما أحرزت المركز الأول بالشوط الثامن «الروضة» لمالكها عبدالله بن علي الجحافي، وفي الشوط التاسع جاء في المركز الأول «شاهين» لمالكه غانم بن حمود الدرعي.

وفي أشواط اللقايا، نالت المركز الأول في الشوط الأول «مشتاج» لمالكها محمد بن سيف الحرسوسي وفي الشوط الثاني جاءت بالمركز الأول «دولة» لمالكها محمد بن خليفة المهري، فيما جاء في المركز الأول في الشوط الثالث «معزم» لمالكه سالم بن علي المدهوشي، وفي الشوط الرابع فازت بالمركز الأول «العاصمة» لمالكها محمد بن دغمال الغيلاني، وحققت المركز الأول في الشوط الخامس «شواهين» لمالكها سعيد بن بطي الجنيبي، وأحرز «جلاد» لمالكه سلطان بن حمد الجنيبي المركز الأول في الشوط السادس. أما الشوط السابع فجاءت في المركز الأول «شواهين « لمالكها سعيد بن أحمد الجنيبي، وفي الشوط الثامن جاءت في المركز الأول «قمرية» لمالكها مهنا بن حمد الجنيبي وجاء في المركز الأول من الشوط التاسع «شاهين» لمالكه سعود بن جابر الجابري.وتقام اليوم الأحد على ميدان البشائر بولاية أدم منافسات السباق الثاني للهجن الأهلية في يومه الثاني بإقامة «12» شوطًا منها «6» أشواط لفئة اليداع لمسافة 5 كم، و«3» أشواط لفئة الثنايا لمسافة 6 كم، و«3» أشواط لفئة الحول والزمول لمسافة 6 كم.