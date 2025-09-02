ماذا قدم منتخب مصر مع حسام حسن قبل مواجهة إثيوبيا بتصفيات المونديال

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 08:24 مساءً - يواصل منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، استعداداته لمباراة أثيوبيا المقرر لها في العاشرة مساء يوم 5 سبتمبر على استاد القاهرة، في الجولة السابعة من تصفيات كاس العالم، قبل السفر لمواجهة بوركينا فاسو يوم 9 بملعب 4 أغسطس بالجولة الثامنة من التصفيات.

وقبل مباراة أثيوبيا، خاض حسام حسن 11 مباراة مع منتخب مصر، منهم 9 مباريات رسمية ومباراتين وديتين، وحقق العميد 7 انتصارات، وتعادل في 3 مواجهات، وخسر لقاء وحيد أمام منتخب كرواتيا وديًا.

على الصعيد التهديفي، سجل لاعبو منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن 20 هدفًا، واستقبلت شباكهم 8 أهداف.

‎واختار حسام حسن القائمة لمعسكر منتخب مصر الجاري من 12 ناديا، تقدمها الأهلى بوجود 7 لاعبين من بين صفوفه، يليه الزمالك والبنك الاهلى بوجود 3 لاعبين من كل نادٍ، ثم زد والمصرى بلاعبين لكل منها، ثم لاعب واحد من العين والجزيرة الإماراتيين، والوكرة القطرى، وليفربول ومانشستر سيتى الإنجليزيين، ونانت الفرنسى.

‎وجاء تمثيل منتخب مصر من الأهلي، محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمد هاني، أحمد نبيل كوكا، مروان عطية، أحمد سيد زيزو، محمود تريزيجيه، ومن الزمالك الثلاثي، محمد صبحي، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، ومن بيراميدز الثنائي محمد حمدي، مهند لاشين.

‎بينما انضم من باقي الأندية، عبد العزيز البلعوطي وعمرو الجزار وأسامة فيصل من "البنك الأهلى"، أحمد عيد وخالد صبحي من صفوف "المصرى"، محمد ربيعة ومحمود صابر "زد"، بخلاف المحترفين الستة، رامي ربيعة "العين الإماراتى"، حمدي فتحي "الوكرة القطرى"، عمر مرموش "مانشستر سيتى"، إبراهيم عادل "الجزيرة الإماراتى، محمد صلاح "ليفربول"، مصطفي محمد "نانت الفرنسى".

وعزز المنتخب المصرى صدارته للمجموعة الأولى ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة عقب مرور ست جولات، دون أن يتعرض لأى هزيمة.

وحقق "الفراعنة" خمسة انتصارات وتعادلًا وحيدًا، وسجلوا 14 هدفًا مقابل هدفين فقط، ليؤكدوا تفوقهم الكبير على منافسيهم، ويقتربوا خطوة إضافية نحو حجز بطاقة التأهل إلى المونديال الذى سيقام فى الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويأتى منتخب بوركينا فاسو فى المركز الثانى برصيد 11 نقطة، كأقرب مطارِدى مصر، فى حين تحتل منتخبات سيراليون وإثيوبيا وغينيا بيساو المراكز التالية برصيد متقارب، فى حين يقبع منتخب جيبوتى فى ذيل الترتيب بنقطة واحدة فقط.