عاجل- السيسي يستقبل ولي عهد البحرين لبحث تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يستقبل ولي عهد البحرين لبحث تعزيز التعاون وتطورات الأوضاع الإقليمية

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بقصر الاتحادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء من الجانبين، وسفيري البلدين.

علاقات تاريخية وروابط أخوية

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيد الرئيس رحّب بضيف مصر الكريم، مؤكدًا اعتزازه بالعلاقات الأخوية التي تجمع بين مصر والبحرين، ومثمنًا زيارة الأمير سلمان إلى وطنه الثاني مصر.

من جانبه، نقل ولي عهد البحرين تحيات جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، مشيدًا بعمق الروابط التاريخية وتطابق وجهات النظر بين قيادتي البلدين، فضلًا عن مستوى التنسيق والتشاور المستمر بينهما.

تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

أوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية الراسخة، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب دفع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة

تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في المنطقة، حيث ثمّن الأمير سلمان جهود مصر الحثيثة لاستعادة الاستقرار، لا سيما في قطاع غزة، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف وقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يشهدها القطاع.

موقف ثابت من القضية الفلسطينية

تم التأكيد خلال المقابلة على رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وضرورة البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، مع إحياء العملية السياسية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

الحفاظ على الاستقرار الإقليمي

كما تناولت المباحثات سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الأمن في عدد من دول المنطقة التي تشهد توترات، مع التشديد على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.