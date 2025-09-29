نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - لا خطوط حمراء.. حماس: نلتزم بالمحددات الوطنية الفلسطينية في التفاوض مع إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - لا خطوط حمراء.. حماس: نلتزم بالمحددات الوطنية الفلسطينية في التفاوض مع إسرائيل أكد عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران، أنَّ الحركة لا تضع خطوطًا حمراء تخصها بشكل منفصل في أي مفاوضات مع إسرائيل، بل تنطلق من المحددات الفلسطينية العامة التي تُمثل إجماعًا وطنيًا. وأوضح أن هذه المحددات تتمحور أولًا حول ضرورة وقف الحرب بشكل كامل وواضح دون أي صياغات ملتبسة قد تتيح للاحتلال الاستمرار في عدوانه بطرق مختلفة.

عضو المكتب السياسي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران

انسحاب قوات الاحتلال

وأشار بدران خلال تصريحات إعلامية إلى أن من أبرز الثوابت الفلسطينية التي لا تخضع للنقاش هي انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة بشكل كامل، مع التأكيد على أن بقاء الاحتلال لا يمكن أن يكون جزءًا من أي حل سياسي أو تفاوضي. وأضاف أن هذا الانسحاب يُعد شرطًا أساسيًا لفتح الطريق أمام أي ترتيبات لاحقة تخص مستقبل القطاع.

حق الفلسطينيين في إدارة شؤونهم

كما شدّد على أن من بين المحددات الجوهرية حق الشعب الفلسطيني في إدارة شؤونه الداخلية بنفسه دون وصاية خارجية، سواء من الاحتلال أو أي أطراف أخرى. وأوضح أن الفلسطينيين وحدهم هم من يقررون شكل إدارتهم الداخلية وأنظمتهم السياسية والاجتماعية، معتبرًا ذلك امتدادًا طبيعيًا لحقهم في الحرية والاستقلال.

الإغاثة ورفع الحصار

وأكد بدران أن من أهم المطالب الإنسانية الملحّة في المرحلة الحالية هو ضمان وصول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية إلى جميع مناطق قطاع غزة، وذلك لإنقاذ حياة مئات آلاف المدنيين الذين يعانون من المجاعة ونقص الغذاء والدواء. وأشار إلى أن الحصار الإسرائيلي المستمر ومنع دخول المساعدات فاقم من حجم الكارثة الإنسانية، لدرجة أنها أصبحت تهدد حياة أعداد كبيرة من السكان، خاصة الأطفال والمرضى وكبار السن.

حرب إبادة مستمرة

تشن إسرائيل منذ نحو عامين حربًا وصفها بدران بأنها حرب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، إذ لم تقتصر على القصف والتدمير، بل شملت أيضًا سياسات ممنهجة تهدف إلى إضعاف صمود السكان من خلال التجويع وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة.

لقاء نتنياهو وترامب

وفي السياق السياسي، من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين المقبل لمناقشة الخطة الأمريكية المقترحة لوقف الحرب. غير أن بدران شدّد على أن أي خطة لا تراعي المحددات الفلسطينية ستبقى مرفوضة من الشعب الفلسطيني ومقاومته، إذ لا يمكن القبول بحلول مؤقتة تُبقي الاحتلال أو تُشرعن استمرار الحصار.