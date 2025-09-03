نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي وولي عهد البحرين: موقف مشترك تجاه غزة واستقرار المنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي وولي عهد البحرين: موقف مشترك تجاه غزة واستقرار المنطقة

في إطار اللقاء الذي جمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، جاء محور المباحثات ليؤكد على الموقف العربي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة استعادة الاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية صعبة.

تطورات الأوضاع في غزة والمنطقة

أشاد الأمير سلمان بجهود مصر المتواصلة لاستعادة الاستقرار، خاصة في قطاع غزة، من خلال التنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف وقف إطلاق النار، وتأمين الإفراج عن الرهائن والأسرى، وإنهاء المعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني داخل القطاع.

موقف ثابت من القضية الفلسطينية

أكد الجانبان على رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه تحت أي ظرف، والتشديد على أهمية البدء في إعادة إعمار قطاع غزة، وإحياء العملية السياسية الرامية إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبدأ حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

الحفاظ على الاستقرار الإقليمي

كما ناقش اللقاء سبل الحفاظ على الاستقرار الإقليمي وتعزيز الأمن في الدول التي تشهد توترات بالمنطقة، مع التأكيد على أهمية احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها، باعتباره أساسًا لتحقيق الأمن والتنمية لشعوب المنطقة.