نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء يدعو ملك البحرين وولي العهد لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دعا الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لحضور احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، وذلك تلبية لدعوة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

كما وجّه مدبولي الدعوة إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد البحرين ورئيس مجلس الوزراء، لحضور الاحتفالية.

مباحثات موسعة لتعزيز التعاون

جاءت الدعوة خلال جلسة مباحثات موسعة عقدت اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

العلاقات المصرية البحرينية

وأكد رئيس الوزراء خلال المباحثات عمق العلاقات التاريخية التي تجمع القاهرة والمنامة، مشيدًا بالدور الكبير للقيادة البحرينية في دعم مسيرة التعاون المشترك، ومتطلعًا إلى أن يمثل حضور القيادة البحرينية لاحتفالية المتحف المصري الكبير إضافة جديدة في مسار العلاقات الثنائية.