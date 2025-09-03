نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصر والبحرين توقعان 8 وثائق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في الاستثمار والتجارة والتنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مصر والبحرين توقعان 8 وثائق لتعزيز الشراكة الاستراتيجية في الاستثمار والتجارة والتنمية

شهدت العاصمة الإدارية الجديدة، اليوم، مراسم توقيع 8 وثائق تعاون ثنائي بين مصر ومملكة البحرين، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي عهد مملكة البحرين ورئيس مجلس الوزراء، وذلك في ختام جلسة المباحثات الموسّعة المشتركة بين الجانبين.

شراكة صناعية في مجال الألومنيوم

تم توقيع مذكرة تفاهم بين شركة مصر للألومنيوم وشركة ألمنيوم البحرين، للتعاون الاستثماري وتقييم جدوى بناء مصنع لتكرير مادة الألومينا في مصر، بما يعزز التعاون الصناعي بين البلدين.

تعزيز العلاقات الاستثمارية

كما جرى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة المصرية ومجلس التنمية الاقتصادية البحريني، بهدف تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية وفتح آفاق جديدة للمستثمرين من الجانبين.

تعاون استراتيجي في المعارض والمؤتمرات

شهدت المراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي بين الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في مصر ومركز البحرين العالمي للمعارض، بما يسهم في تنظيم فعاليات اقتصادية وتجارية كبرى.

اتفاق اعتراف متبادل جمركي

تم توقيع اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين مصلحة الجمارك المصرية وشئون الجمارك البحرينية، لتيسير حركة التجارة بين البلدين.

تعاون في السياحة والآثار

شملت الوثائق توقيع مذكرة تفاهم في مجال السياحة بين وزارتي السياحة في مصر والبحرين، إلى جانب مذكرة تفاهم أخرى للتعاون في مجال الآثار والمتاحف بين المجلس الأعلى للآثار المصري وهيئة البحرين للثقافة والآثار.

حماية المنافسة ومنع الاحتكار

وقع الجانبان مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن تعزيز بيئة تجارية عادلة تخدم مصالح السوقين المصري والبحريني.

التنمية المستدامة وتبادل الخبرات

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية ووزارة التنمية المستدامة البحرينية، للتعاون الفني وتبادل الخبرات وبناء القدرات في مجال التنمية المستدامة.