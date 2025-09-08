طقس يوم الثلاثاء .. انخفاض بالحرارة واضطراب بالملاحة ونشاط رياح والعظمى بالقاهرة 32 درجة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 8 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 9 سبتمبر، استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره .

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع غدا شبورة مائية من (8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق .

ومتوقع نشاط رياح على بعض المناطق من شواطئ مطروح - العلمين - الإسكندرية مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج من ( 2.25:1.5 ) متر، واضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليج السويس وسرعة الرياح (60:40) كم/س وارتفاع الأمواج (3:2) متر.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غدا، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 32 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 30 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.