وزير الخارجية يلتقي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الأحد ٢١ سبتمبر ٢٠٢٥، جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في نيويورك.

وأشاد الوزير عبد العاطي، بالدور المهم الذي يضطلع به مجلس التعاون في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك، مثمنًا الطفرة النوعية التي شهدتها العلاقات المؤسسية بين مصر والمجلس منذ توقيع مذكرة التفاهم بشأن التشاور السياسي في فبراير ٢٠٢٢، واعتماد "خطة العمل المشترك ٢٠٢٤–٢٠٢٨" بالرياض في مارس ٢٠٢٤.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية آلية التشاور السياسي بين مصر والمجلس، خاصة في ظل تصاعد التحديات الإقليمية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمات في سوريا ولبنان واليمن والسودان، إلى جانب التطورات المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني.

وتطرق اللقاء إلى سبل تعميق الشراكة الاقتصادية بين مصر ودول المجلس، في ضوء الترتيبات الجارية لعقد المنتدى الأول للتجارة والاستثمار المصري–الخليجي بمشاركة رفيعة المستوى من الحكومات والقطاع الخاص، بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مسيرة التكامل الاقتصادي بين الجانبين.

وشدد وزير الخارجية، على أن أمن الخليج العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري، معربًا عن إدانة مصر الشديدة واستنكارها البالغ للعمل العدواني الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد دولة قطر الشقيقة، بما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي ومبادئ احترام سيادة الدول.

واختتم اللقاء بالتأكيد على مواصلة التشاور والتنسيق بين مصر والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بما يعزز التضامن العربي، ويخدم قضايا الأمة وفي مقدمتها دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.