الداخلية تنفى إدعاء اجبار نزيل إخوانى بمركز إصلاح على إنهاء إضرابه عن الطعام

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 12:32 صباحاً - نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى من إدعاءات بشأن تعرض أحد قيادات جماعة الإخوان الإرهابية نزيل بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل لإنتهاكات لإجباره على إنهاء إضرابه عن الطعام .

وأكد المصدر أن النزيل المذكور غير مضرب عن الطعام ويتم معاملته فى إطار الضوابط القانونية المتبعة ، وأن ذلك يأتى فى إطار دأب الجماعة الإرهابية على إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة الحصول على إستثناءات لعناصرها نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خارج الأطر القانونية.