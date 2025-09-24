نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منال عوض تشدد على سرعة تسليم المدفن الصحى والمعدات لشركة زهرة جنوب سيناء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة توجيهاتها للسيد رئيس مدينة شرم الشيخ والاستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة بالتنسيق بينهما لتسريع إجراءات تسليم أرض المدفن الخاص بمصنع تدوير المخلفات والمعدات المطلوبة لشركة زهرة جنوب سيناء الموكلة بتشغيل مصنع تدوير المخلفات والمدفن الصحى بوادى الخناصير بمدينة شرم الشيخ، على أن بقوم جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة بعمل جدول زمنى يتضمن كافة الإجراءات التى يقوم بها المصنع، فور تسليم المحافظة المدفن والمعدات للشركة.

وشددت د. منال عوض على ضرورة قيام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالمتابعة الاسبوعية والمرور الدورى على المصنع لتفقد الاعمال وضمان سير العمل بمنظومة المخلفات داخل المصنع على أكمل وجه والتأكد من تطبيق المعايير البيئية داخله، لافتةٌ إلى ضرورة قيام المصنع بتعلية السور الموجود ليكون مطابق للمواصفات والمعايير البيئية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى أجرتها الدكتورة منال عوض صباح اليوم داخل مصنع تدوير المخلفات المقام على طريق شرم الشيخ دهب بوادى الخناصير، بمنحة من الإتحاد الأوروبى، وذلك بحضور الأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ورؤساء مدن شرم الشيخ ودهب، وقد أطلعت الوزيرة خلال الجولة على المخطط العام لنظام تشغيل المصنع من خلال استشارى المشروع.

وأوضحت الدكتورة منال عوض أن محافظة جنوب سيناء قامت بالتعاقد مع شركة زهرة جنوب سيناء لإدارة وتشغيل المصنع وتشغيل المدفن الصحي، الذى تبلغ مساحته حوالى 10 أفدنة،و تم إنشاؤه من خلال مشروعات البنية التحتية التي تمت من خلال وزارتي البيئة والتنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وكانت وزارة البيئة قد قامت بدعم المحافظة بعدد (1) لودر مجنزر، وعدد (2) سيارة قلاب 20 متر مكعب لتشغيل المدفن الصحي الذى لم يتم تشغيله حتى الأن، مشددةً على سرعة تسليم المعدات الخاصة بتشغيل المدفن الصحي لشركة زهرة جنوب سيناء للبدء فى أعمال تشغيله خلال الاسبوع القادم.