نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر " المهن التعليمية" تشيد بإجراءات وزير التعليم في الدفاع عن كرامة المعلم وفرض الانضباط داخل المدارس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت النقابة العامة للمهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن تقديرها البالغ للإجراءات الحاسمة التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم في التعامل مع واقعة الاعتداء المؤسفة التي شهدتها مدرسة عبد المجيد عامر الثانوية المشتركة بقرية شبرا شهاب بالقليوبية، مؤكدة أن تلك القرارات تعكس حرص الوزارة على صون مكانة المعلم وحماية العملية التعليمية من أي محاولات للنيل من هيبتها.

وأكدت النقابة أن التحقيقات والقرارات التي صدرت بشأن الواقعة جاءت منصفة للمعلم وتبعث برسائل واضحة لكل أطراف المنظومة التعليمية بضرورة احترام المعلم ودوره، حيث أسفرت النتائج عن: فصل الطالب المعتدي لمدة عام دراسي كامل. وإحالة واقعة اعتداء ولي الأمر على وكيل ومديرة المدرسة إلى النيابة العامة، بتهم اقتحام المدرسة عنوة والاعتداء اللفظي بالسب والقذف داخل مقر العمل.

و متابعة التصرف الجنائي في المحضر المحرر بمعرفة المعلم المعتدى عليه لضمان حقه القانوني.

وقال خلف الزناتي إن النقابة العامة للمهن التعليمية تضع على رأس أولوياتها الدفاع عن حقوق المعلمين وصون كرامتهم، مشيدًا في الوقت ذاته بموقف السيد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم الذي اتسم بالحزم والسرعة في اتخاذ الإجراءات، بما يحقق الانضباط ويعيد الثقة إلى الميدان التعليمي.

واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على استمرارها في دعم جهود الوزارة الرامية إلى ترسيخ الانضباط داخل المدارس وتوفير بيئة تعليمية آمنة ومحترمة لأبنائنا الطلاب ومعلمينا الأجلاء.