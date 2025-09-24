نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احتفالآ باليوم العالمي لسلامة المريض داخل مستشفيات قصر العيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار انتماء كلية الطب – قصر العيني، جامعة القاهرة، تحت قيادة الأستاذ الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، إلى هذا الصرح العريق الذي يرسخ قيم الريادة والمسؤولية، احتفلت مستشفيات قصر العيني - جامعة القاهره بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بـ اليوم العالمي لسلامة المريض، وذلك يوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.

وخلال احتفال مستشفيات قصر العيني هذا العام تم إضاءة مبنى القبة (مبنى العميد)، في تقليد سنوي يرمز إلى تضامن المستشفيات مع هذا اليوم العالمي، وتجديد الالتزام بوضع سلامة المريض في صدارة الأولويات.

ويُعَدّ الأستاذ الدكتور حسام صلاح مراد، عميد كلية الطب – قصر العيني ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، الداعم الأول لمفهوم سلامة المريض وتعزيز المسؤولية تجاهه، فيما يأتي ذلك تحت إشراف واضح من الأستاذ الدكتور حسام حسني، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة القاهرة، بما يعكس التكاتف المؤسسي والالتزام المستمر بهذا النهج.

كما نظمت مستشفيات جامعة القاهرة أنشطة توعوية وتدريبية بالتعاون مع وزارة الصحة داخل المستشفيات، بهدف تعزيز الوعي بثقافة سلامة المريض، وتبني الممارسات الآمنة التي تضمن جودة الرعاية واستدامتها.