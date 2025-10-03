القاهرة - محمد ابراهيم -



احتفلت النجمة أنغام بعيد ميلاد نجلها عمر، حيث شاركت متابعيها صورة له عبر إنستجرام ووجهت له رسالة مؤثرة قالت فيها: “نور عيون أمه.. عقبال 100 سنة”.

أنغام تحتفل بعيد ميلاد نجلها عمر وتواصل نجاحاتها بعد أزمتها الصحية



الاحتفال جاء في وقت تستعيد فيه أنغام بريقها الفني بعد وعكة صحية شديدة أجرت خلالها عملية دقيقة في البنكرياس بألمانيا، قبل أن تعود بقوة إلى جمهورها من خلال حفل ضخم على مسرح رويال ألبرت هول في لندن، وهو أول ظهور مباشر لها بعد فترة النقاهة.



أنغام وموسم جديد من الحفلات

النجمة المصرية تستعد حاليًا لإحياء ثلاث حفلات كبرى خلال أكتوبر ونوفمبر، لتؤكد استمرار حضورها الفني وتواصلها مع جمهورها في العالم العربي وأوروبا.



على خطى العندليب

بوقوفها على مسرح رويال ألبرت هول العريق، كرست أنغام مكانتها كواحدة من أيقونات الغناء العربي، لتصبح أول مطربة مصرية تقدم الطرب على خشبته منذ 58 عامًا، بعد حفل العندليب عبد الحليم حافظ عام 1967.

آخر أعمالها

قدمت أنغام مؤخرًا أغنيتها الجديدة “سيبتلي قلبك” عبر المنصات الرقمية، وهي من كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع نادر حمدي، لتكون أول إنتاج فني لها عقب الأزمة الصحية.