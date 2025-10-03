ميرفت أمين تضيف نكهة خاصة لأحداث «كلهم بيحبوا مودي»

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت أسرة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» عن انضمام النجمة الكبيرة ميرفت أمين إلى فريق العمل، حيث تعود من خلاله إلى الساحة الدرامية بدور مميز.

شخصية ميرفت أمين في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

و تجسد ميرفت أمين في مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» شخصية خالة ياسر جلال «مودي».

قصة مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

العمل ينتمي إلى نوعية الدراما الاجتماعية الكوميدية، وتدور فكرته حول شخصية «مودي» الشاب الذي يدخل في علاقات متشابكة مع عدد من النساء، لتتحول حياته إلى سلسلة من المواقف الساخرة والأزمات غير المتوقعة.

ابطال مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»

ويشارك في البطولة إلى جانب ياسر جلال وميرفت أمين كل من: أيتن عامر، جوري بكر، هدى الإتربي، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، يمنى طولان، فيما يتولى كتابة السيناريو أيمن سلامة، ويقود الإخراج أحمد شفيق.

أحدث اعمال ياسر جلال

ومن ناحية اخري، انتهي ياسر جلال من مسلسل للعدالة وجه آخر، مكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته بجانب ياسر جلال، كل من أروى جودة ومحمد علاء جاميكا وسماء إبراهيم ونور إيهاب ونوران ماجد وعابد عناني ومينا نبيل وأمجد الحجار وإسلام خالد، ومن تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو.

اخر اعمال ميرفت أمين

وكان اخر ظهور تلفزيوني لـ ميرفت أمين في مسلسل «جوما» الذي عرض في مارس الماضي، وتناول قضايا إنسانية ونفسية معقدة من خلال شخصية طبيب نفسي يتورط مع أشخاص يحملون ماضيًا مظلمًا وعقدًا متراكمة، ما يدفع الأحداث نحو صراعات وجريمة.

ابطال مسلسل جوما

وقد ضم العمل نخبة من النجوم أبرزهم: محمود عبدالمغني، ريم البارودي، فراس سعيد، محمد مهران، نجوى فؤاد، منة عرفة، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.