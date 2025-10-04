نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|وسط احتفالات النازحين.. حماس توافق على خطة ترامب للسلام في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة غزة أجواء من الاحتفالات بين النازحين، بعد الإعلان عن موافقة حركة المقاومة الإسلامية حماس على خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تهدف إلى وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023.

ويأتي هذا التطور بعد مشاورات واسعة أجرتها الحركة مع مؤسساتها القيادية والفصائل الفلسطينية والوسطاء الإقليميين والدوليين، ما اعتبر تحولًا مهمًا في مسار الأزمة المستمرة.

وقد شملت الخطة بنودًا أساسية مثل وقف الحرب وتبادل الأسرى ودخول المساعدات الإنسانية ورفض احتلال القطاع ورفض تهجير الشعب الفلسطيني.

كما تضمنت الخطة مقترحات بشأن إدارة قطاع غزة عبر هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) بالتوافق الوطني والدعم العربي والإسلامي.

احتفالات في غزة بعد الإعلان عن الموافقة

عقب إعلان حماس موافقتها، شهدت مدينة غزة مظاهر فرح واحتفالات بين النازحين الذين رأوا في هذه الخطوة بارقة أمل لوقف المعاناة المستمرة منذ أشهر.

وقد عكست هذه الأجواء حجم الترقب الشعبي لأي مبادرة تسهم في إنهاء العدوان وعودة الحياة الطبيعية للقطاع.

مشاورات داخلية وخارجية قبل اتخاذ القرار

أكدت حماس في بيانها أن القرار جاء بعد مشاورات معمقة داخل مؤسساتها القيادية، إضافة إلى حوارات موسعة مع القوى والفصائل الفلسطينية، وكذلك مع الوسطاء العرب والدوليين.

وأوضحت الحركة أن هذا الموقف يعبر عن المسؤولية الوطنية والحرص على ثوابت الشعب الفلسطيني وحقوقه العليا.

تفاصيل موافقة حماس على الخطة

وجاء في بيان الحركة أن حماس تقدر الجهود العربية والإسلامية والدولية إلى جانب جهود الرئيس الأمريكي الداعية إلى وقف الحرب.

وتعلن موافقتها على الإفراج عن جميع أسرى الاحتلال سواء الأحياء أو الجثامين وفق صيغة التبادل الواردة في الخطة، مع توفير الظروف الميدانية اللازمة لتنفيذ ذلك.

وتؤكد استعدادها للدخول فورًا عبر الوسطاء في مفاوضات لمناقشة تفاصيل التبادل وتطبيق البنود.

إدارة غزة بيد هيئة مستقلة

وجددت الحركة التزامها بفكرة تسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط)، يتم تشكيلها بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني، وبدعم عربي وإسلامي، بما يضمن إدارة محايدة للقطاع بعيدًا عن الخلافات السياسية الداخلية.

القضايا المستقبلية رهن التوافق الوطني

أشارت حماس في ختام بيانها إلى أن البنود الأخرى الواردة في مقترح ترامب والمتعلقة بـ مستقبل قطاع غزة وحقوق الشعب الفلسطيني ستظل مرتبطة بموقف وطني فلسطيني جامع، وبالاستناد إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة، مؤكدة مشاركتها في أي إطار وطني جامع يتم تشكيله لمناقشة هذه القضايا.