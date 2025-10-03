محمد أنور يتحدى نفسه بأدوار متنوعة في السينما والدراما

القاهرة - محمد ابراهيم - بدا الفنان عمرو سعد التحضيرات الأولى لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم «من أول وجديد»، وهو عمل قصير مكوَّن من عشر حلقات فقط، من إنتاج تامر مرسي، وإخراج حسين المنباوي، على أن يُعرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية خارج الموسم الرمضاني (Off Season).

محمد أنور يتحدى نفسه في الدراما بمسلسل من أول وجديد

وقد أعلن مؤخرًا عن انضمام الفنان محمد أنور إلى فريق أبطال المسلسل ليشارك في البطولة إلى جانب عمرو سعد، العمل يجمع بين الدراما والإثارة في إطار اجتماعي، ومن المنتظر أن يقدم توليفة مختلفة على مستوى الشكل والمضمون.

أعمال محمد أنور السينمائية المقبلة

على صعيد آخر، يترقب محمد أنور عرض فيلم «بيج رامي»، الذي يشارك في بطولته مع مجموعة من النجوم، من بينهم: رامز جلال، نسرين أمين، محمد عبدالرحمن (توتا)، بسمة بوسيل، محمود حافظ، هدى الإتربي، والعمل من تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر، وإخراج محمود كريم، ومن إنتاج وليد صبري.

كما يستعد أنور أيضًا لطرح فيلم «الشيطان شاطر»، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي فانتازي حول الصراع التقليدي بين الخير والشر، لكن برؤية معاصرة تحمل لمسة خفيفة، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا محمود حميدة، محمد أنور، إلى جانب ظهور خاص للفنان أحمد أمين.

آخر أعمال محمد أنور الدرامية

يُذكر أن آخر ظهور لمحمد أنور في الدراما التلفزيونية كان من خلال مسلسل «ديبو»، الذي شارك فيه مع مجموعة من الفنانين وضيوف الشرف، أبرزهم: مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، رشدي الشامي، المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد عبدالوهاب، وقد حقق ردود فعل متباينة عند عرضه.