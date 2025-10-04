نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل|حماس تعلن موافقتها على مقترح ترامب بشأن وقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس موافقتها على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق بوقف الحرب في قطاع غزة، وإطلاق سراح الأسرى، والدخول في مرحلة جديدة من التفاهمات السياسية والإنسانية. البيان الصادر عن الحركة اليوم الجمعة مثّل نقطة تحول محورية في مسار الأزمة المستمرة، حيث أكد على حرص حماس على وقف العدوان وحماية حقوق الشعب الفلسطيني، مع التمسك بالثوابت الوطنية ورفض أي مشاريع تسعى لتهجير الفلسطينيين أو احتلال القطاع.

وجاء هذا الموقف بعد مشاورات واسعة أجرتها الحركة مع قياداتها، والفصائل الفلسطينية، والوسطاء العرب والدوليين.

تفاصيل إعلان حماس

أوضحت الحركة في بيانها أنها درست مقترح ترامب بشكل مستفيض، وبعد نقاشات معمقة قررت الموافقة على وقف الحرب والانسحاب الكامل من قطاع غزة، والإفراج عن جميع أسرى الاحتلال، سواء كانوا أحياء أو جثامين، وفق صيغة تبادل محددة تضمن توفير الظروف الميدانية المناسبة لتنفيذ الاتفاق.

كما شددت حماس على تقديرها للجهود العربية والإسلامية والدولية، وللجهود المبذولة من قبل الرئيس الأمريكي، مشيرة إلى أنها مستعدة للدخول فورًا في مفاوضات عبر الوسطاء لمناقشة تفاصيل عملية التبادل وآليات تنفيذ الاتفاق.

إدارة قطاع غزة في المرحلة المقبلة

ضمن موقفها السياسي، أكدت حماس أنها مستعدة لتسليم إدارة قطاع غزة إلى هيئة فلسطينية من المستقلين (تكنوقراط) يتم تشكيلها بناءً على التوافق الوطني الفلسطيني، وبدعم عربي وإسلامي وهذه الخطوة اعتبرتها الحركة جزءًا من حرصها على توحيد الصف الفلسطيني، وتهيئة الأجواء لإدارة مدنية جديدة تتجاوز الانقسام.

الموقف من قضايا المستقبل

رغم إعلان موافقتها على مقترح ترامب فيما يخص وقف الحرب وتبادل الأسرى، أكدت حماس أن أي قضايا أخرى تتعلق بمستقبل قطاع غزة أو الحقوق الفلسطينية الأصيلة، يجب أن تناقش في إطار وطني جامع، يستند إلى القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما شددت الحركة على أنها ستكون جزءًا فاعلًا في هذا الإطار، وستسهم فيه بمسؤولية لتحقيق مصالح الشعب الفلسطيني.