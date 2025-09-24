نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تعلن اعتماد (72) خطيبًا جديدًا و(6) واعظات بالمكافأة على بند التحسين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف عن اعتماد (72) خطيبًا جديدًا بالمكافأة على بند التحسين من مديريات أوقاف: كفر الشيخ – القاهرة – الوادي الجديد – أسيوط، إضافة إلى اعتماد (6) واعظات من المتقدمات للدورة الثانية لإعداد الخطباء والواعظات، على أن تُنشر تباعًا أسماء باقي الناجحين ممن تم امتحانهم من هذه المحافظات أو من المحافظات الأخرى.

وللاطلاع على الأسماء، يرجى الدخول عبر الرابط التالي:

https://awkafonline.gov.eg/news/65/5186/بشرى-وتهنئة-اعتماد-٧٢-خطيبًا-جديدًا-و٦-واعظات-بالمكافأة-على-بند-التحسين