نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيارة وفدًا من القضاة الشرعيين الماليزيين لمسجد مصر الكبير بالعاصمة الإدارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبلت وزارة الأوقاف وفدًا رفيع المستوى من القضاة الشرعيين الماليزيين بمسجد مصر الكبير؛ حيث تفقدوا المسجد، والمركز الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم بالعاصمة الإدارية الجديدة، في زيارة تعكس عمق العلاقات المتميزة بين البلدين.

وكان في استقبال الوفد المستشار جلال الدين عبد العاطي، المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، والعميد ماهر السيد، المشرف العام على مسجد مصر الكبير والمركز الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم، بحضور المستشار أحمد غنيمي، عضو المكتب الفني للمركز القومي للدراسات القضائية.

وضم الوفد الماليزي عددًا من القضاة الشرعيين بدولة ماليزيا، برئاسة المستشار داتوء عباس بن نوردين، قاضي محكمة الاستئناف الشرعية، حيث جاءت الزيارة على هامش البرنامج التدريبي المنعقد بالمركز القومي للدراسات القضائية بجمهورية مصر العربية.

وتفقد الوفد أرجاء المركز الثقافي الإسلامي ودار القرآن الكريم وما تضمه من قاعات ومرافق متطورة، معربين عن إعجابهم بهذا الصرح الديني والحضاري الذي يجسد عظمة العمارة الإسلامية ويعكس رسالة مصر الدينية والثقافية؛ مشيدين بقوة التعاون والتبادل العلمي والثقافي بين البلدين، وبدور مصر الرائد في نشر قيم التسامح والاعتدال على المستويين الإقليمي والدولي.

من جانبه، رحّب المستشار جلال عبد العاطي بالوفد الماليزي، مؤكدًا حرص مصر المستمر على تعزيز التعاون مع المؤسسات الدينية والشرعية في ماليزيا وسائر دول العالم، بما يسهم في تبادل الخبرات والمعارف النافعة ويحقق الاستمرار للريادة الفكرية المصرية.