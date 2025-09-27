نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التضامن الاجتماعي: أكثر من 153 ألف اتصال عبر الخطوط الساخنة خلال أغسطس.. و92% نسبة الرد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تلقت وزارة التضامن الاجتماعي خلال شهر أغسطس الماضي أكثر من 153 ألف اتصال عبر الخطوط الساخنة المختلفة التابعة لها، تضمنت استفسارات وطلبات وشكاوى تتعلق بخدمات الوزارة المتنوعة، وعلى رأسها برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة"، وبطاقة الخدمات المتكاملة، وبنك ناصر الاجتماعي، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بالإضافة إلى خط أبناء مصر المخصص لدعم فاقدي الرعاية الأسرية.

وأفاد التقرير الذي رفعته الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نسبة الرد على الاتصالات بلغت 92% من إجمالي ما تم استقباله، في مؤشر على فاعلية قنوات التواصل المباشر بين الوزارة والمواطنين.

تفاصيل الخطوط الساخنة:

برنامج "تكافل وكرامة" (19680):

استقبل 92،342 اتصالًا، تم الرد على 89،108 منها بنسبة 96%، بينها 53،233 استفسارًا، و16،504 طلبًا، و11،022 شكوى. وجاءت محافظات المنيا والجيزة والبحيرة وأسيوط في صدارة الاتصالات.

بنك ناصر الاجتماعي (16868):

استقبل 21،948 اتصالًا، تم الرد على 16،835 منها بنسبة 77%، تضمنت 16،268 استفسارًا و229 طلبًا و182 شكوى. وتصدرت القاهرة والجيزة والإسكندرية المحافظات الأكثر اتصالًا.

بطاقة الخدمات المتكاملة (15044):

بلغت الاتصالات 21،452، تم الرد على 12،304 منها بنسبة 90%، بينما استقبلت شركة "إي فاينانس" 7،810 اتصالات أخرى، ردت على 5،901 بنسبة 76%. وتصدرت القاهرة والجيزة والمنوفية قائمة الأعلى اتصالًا.

الخط الساخن الرئيسي للوزارة (16439):

استقبل 6،784 اتصالًا، تم الرد على 6،574 بنسبة 97%، بينها 4،417 استفسارًا، و340 طلبًا، و1،177 شكوى.

صندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023):

استقبل 10،533 اتصالًا، تم الرد على 9،448 منها بنسبة 90%، بينها 4،035 استفسارًا و5،392 طلبًا للعلاج و21 شكوى.

خط أبناء مصر (19828):

استقبل 198 اتصالًا، تم الرد على 185 بنسبة 93%، لدعم الأطفال والشباب فاقدي الرعاية الأسرية.



خدمة على مدار الساعة

وأكدت وزارة التضامن أن الخطوط الساخنة متاحة للمواطنين على مدار الساعة، سواء عبر الخط الرئيسي للوزارة (16439)، أو خط منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528)، إضافة إلى باقي الخطوط الخاصة ببرامج وخدمات الوزارة، بما يضمن سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتقديم الدعم المناسب لهم.