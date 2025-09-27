نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل يقرران صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن كل من الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران وزير العمل، عن صرف 400 ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

كما قرر الوزيران صرف إعانات عاجلة للمصابين وفقًا للتقارير الطبية التي تحدد حالة كل مصاب.

ووجه وزيرا التضامن الاجتماعي والعمل رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية بوزارة التضامن بسرعة إنهاء الإجراءات اللازمة لصرف المساعدات لأسر الضحايا والمصابين.

وتقدم الوزيران بخالص العزاء لأسر الضحايا، معربين عن تمنياتهما بالشفاء العاجل للمصابين.

