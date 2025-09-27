نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تقرر مضاعفة المساعدات المالية لأسر ضحايا حادث المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن مضاعفة المساعدات المالية المقررة لأسر ضحايا حادث انهيار مصنع ومصبغة بمنطقة اليماني بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، والذي وقع أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

ووفقًا للقرار، سيتم صرف 100 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان رب أسرة بدلًا من 50 ألفًا، و50 ألف جنيه لأسرة المتوفى إذا كان أحد أفراد الأسرة بدلًا من 25 ألفًا، على أن يتم تحديد قيمة المساعدات المالية للمصابين وفقًا لنسب العجز والإصابة التي تقررها وزارة الصحة والسكان.

كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بسرعة إنهاء الإجراءات وصرف المساعدات العاجلة للأسر المتضررة.

وكانت الوزيرة قد كلفت، في أعقاب الحادث أمس، فرق الإغاثة التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالغربية والهلال الأحمر المصري، بالتدخل الفوري وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للأسر المتضررة.