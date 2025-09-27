نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يوقع بروتوكول تعاون مع جامعة بدر بأسيوط.. وخصم 10% لأبناء المحامين في جميع الكليات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وقع عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، بروتوكول تعاون مع الأستاذ الدكتور مصطفى محمد كمال، رئيس جامعة بدر بأسيوط، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور عصام زناتي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعميد كلية القانون، والأستاذ محمد كمال الجاحر نقيب محامي شمال أسيوط، والأستاذ أحمد البدراوي نقيب محامي جنوب أسيوط.

ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين النقابة والجامعة في المجالات القانونية والثقافية، بما يساهم في دعم العمل الأكاديمي والمهني، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وتتضمن بنود البروتوكول تنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل ودورات تدريبية مشتركة، والتعاون في إعداد البحوث والدراسات العلمية ونشرها، إلى جانب تبادل الوثائق والدعوات للمشاركة في الأنشطة الأكاديمية والثقافية، مع إتاحة الفرصة للمحامين لإلقاء المحاضرات والمشاركة في أعمال التصحيح واللجان داخل الجامعة.

كما نص الاتفاق على إشراف نقابة المحامين على التدريب العملي لطلاب كلية القانون، ومنح أبناء أعضاء النقابة خصمًا بنسبة 10% على المصروفات الدراسية المعلنة بكافة كليات الجامعة، بما فيها كلية القانون.

ويدخل البروتوكول حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ توقيعه ولمدة خمس سنوات قابلة للتجديد تلقائيًا، مع منح الطرفين الحق في الإلغاء وفق ضوابط الإخطار المسبق.

