نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يؤكد تقدير مصر للشراكة القائمة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، بقصر الاتحادية، الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الحالي، المقرر انتهاء ولايته في أكتوبر 2025، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، الذي سيتولى المنصب حتى عام 2030؛ حضر اللقاء السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

تهنئة للرئيس المرتقب وإشادة بالجهود السابقة

وجه الرئيس السيسي التهنئة للدكتور جورج إلومبي على انتخابه رئيسًا للبنك، الذي تتخذ مصر من مقره الرئيسي مقرًا له، معربًا عن تقديره لجهوده المرتقبة لتعزيز دور البنك في القارة الأفريقية.

كما أشاد بإنجازات الدكتور بينيديكت أوراما خلال السنوات العشر الماضية في قيادة البنك، مشددًا على أهمية الشراكة القائمة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد في تنويع التجارة البينية داخل إفريقيا وزيادة حصة القارة في التجارة العالمية.

استعراض خطط البنك وتطلعاته المستقبلية

في هذا الإطار، عرض الدكتور جورج إلومبي رؤيته وخططه لتطوير البنك وتعزيز دوره في دعم النمو الاقتصادي بالقارة الأفريقية، بما في ذلك دفع معدلات التجارة بين الدول الأفريقية وتسهيل التصنيع وتنمية الصادرات.

تعزيز التعاون المصري الإفريقي

وأكد الرئيس السيسي أهمية استمرار التعاون مع البنك الأفريقي لتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، ودعم جهود الدول الأفريقية في تحقيق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة 2063 لإفريقيا.

كما تناول اللقاء جهود مصر في تعزيز التنمية الشاملة، بما يشمل دعم الصادرات وتوطين الصناعة وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

دعم البنك للمشروعات التنموية بمصر

من جانبه، أشاد محافظ البنك المركزي المصري بدور البنك الأفريقي في دعم المشروعات التنموية الكبرى داخل مصر، مؤكدًا حرص البنك المركزي على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع البنك، خاصة وأنه أكبر مساهم في رأسماله، إلى جانب مشاركة خمس بنوك تجارية مصرية أخرى.

تطلع لتعزيز التعاون المستقبلي

رحب مسئولا البنك بمواصلة تعزيز التعاون مع مصر في مختلف المجالات، مشيدين بالنجاحات الاقتصادية التي حققتها مصر مؤخرًا، بما في ذلك نمو الصادرات وجذب الاستثمارات، فضلًا عن التطور الملحوظ في البنية التحتية.