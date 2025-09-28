نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي يشيد بالدعم الكبير من الدولة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025، بقصر الاتحادية الدكتور بنديكت أوراما، رئيس بنك التصدير والاستيراد الأفريقي الحالي، المقرر انتهاء ولايته في أكتوبر 2025، والدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، الذي سيتولى منصبه حتى عام 2030، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

تهنئة وتقدير للرئيس المرتقب

وجه الرئيس السيسي التهنئة للدكتور جورج إلومبي على انتخابه رئيسًا للبنك، الذي تتخذ مصر من مقره الرئيسي مقرًا له، وأشاد بجهود الدكتور بينيديكت أوراما خلال السنوات العشر الماضية، معربًا عن تقدير مصر للشراكة الاستراتيجية القائمة مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد.

كما شدد على أهمية دور البنك في تعزيز التجارة البينية داخل القارة الأفريقية وزيادة حصة إفريقيا في التجارة العالمية.

استعراض الإنجازات وخطط المستقبل

استعرض الدكتور جورج إلومبي، الرئيس المرتقب للبنك، رؤيته وخططه لتطوير البنك وتعزيز دوره داخل القارة الأفريقية، بينما استعرض الدكتور أوراما أبرز الإنجازات التي تحققت خلال فترة قيادته للبنك، والتي كان أبرزها المساهمة في إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA)، مؤكدًا على استمرار البنك في أداء دوره الفعال خلال فترة تولي الدكتور إلومبي رئاسة البنك.

شكر وامتنان للدعم المصري

أعرب مسئولا البنك عن امتنانهم للدعم الكبير الذي قدمته الدولة المصرية للبنك طوال السنوات الماضية بقيادة الرئيس السيسي، مؤكدين أن هذا الدعم أسهم في تعزيز قدرة البنك على تنمية التجارة الأفريقية وتطوير قدراته التمويلية، بما يعود بالنفع على جميع الدول الأفريقية.