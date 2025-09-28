نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تطلق اختبارات تحديد المستوى لطلابها الجدد استعدادًا لسوق العمل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس جامعة حلوان على تنظيم اختبارات لتحديد مستوى مهارات الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية للطلاب الجدد للعام الجامعي 2025 / 2026.

وقام الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، بزيارة رسمية للاطلاع على سير الاختبارات، وكان في استقباله الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وخلال الزيارة، تفقد رئيس الجامعة التجهيزات اللوجستية والتنظيمية التي أعدتها كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لضمان سلاسة تنفيذ الاختبارات بالتوازي مع الكشف الطبي، حيث وفرت معامل حديثة مزودة بأحدث الأجهزة والبرمجيات، إلى جانب فرق عمل إدارية وفنية لدعم الطلاب والإجابة عن استفساراتهم، في بيئة هادئة تضمن دقة التقييم وراحة المتقدمين.

وأكد الدكتور قنديل أن هذه المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الجامعة لتطبيق معايير الجودة العالمية في التعليم، مشيرًا إلى أن تقييم الطلاب منذ اليوم الأول يساعد في تحديد احتياجاتهم التعليمية وتقديم برامج دعم مناسبة لسد أي فجوات معرفية، مما يرفع من كفاءتهم الأكاديمية.

كما أشاد بالدور الريادي لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي في إعداد كوادر مؤهلة للمنافسة في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء مجتمع رقمي قائم على الابتكار والمعرفة.

من جانبه، أعرب الدكتور أسامة إمام، عميد الكلية، عن سعادته بهذه الخطوة، مؤكدًا أن اختبارات تحديد المستوى تمثل حجر الأساس لتصميم تجربة تعليمية متوازنة تلبي احتياجات الطلاب وتدعم نجاحهم الأكاديمي.

وأوضح أن زيارة رئيس الجامعة تعكس دعم القيادة الجامعية المستمر للكلية وتشجع على تطوير المناهج وأساليب التقييم وفق أحدث الاتجاهات العالمية.

كما أكدت الدكتورة منال عبدالقادر، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن الكلية حرصت على تنظيم الاختبارات في أجواء عادلة وشفافة، مع الاستغلال الأمثل للوقت والجهد بما يخدم مصلحة الطالب. وأضافت أن هذه الاختبارات تمثل أداة فعالة لتحديد أفضل سبل دعم الطلاب منذ بداية مشوارهم الجامعي، في إطار سعي الكلية لتحقيق التميز الأكاديمي المتكامل مع خطة الجامعة الشاملة لتطوير العملية التعليمية.