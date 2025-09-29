نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- رئيس الوزراء يتابع جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين، اجتماعًا مع عدد من الوزراء والمسؤولين لمتابعة جهود إعادة هيكلة وتطوير شركات الغزل والنسيج، وذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بهذا القطاع الصناعي الحيوي.

ويأتي الاجتماع في ضوء التوجه الحكومي لتحديث الصناعة الوطنية ودعم قدرتها التنافسية محليًا وعالميًا، من خلال إعادة تأهيل المصانع وتطوير خطوط الإنتاج، إلى جانب الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتعزيز الكفاءات البشرية.

وأكد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أهمية قطاع الغزل والنسيج باعتباره أحد أعمدة الصناعة المصرية ذات التاريخ الطويل، مشددًا على استمرار المتابعة الدقيقة لخطط التطوير بما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة معدلات التصدير.

كما وجه مدبولي بأهمية التكامل بين الوزارات المعنية لتذليل التحديات التي تواجه الشركات، وضمان توفير التمويل اللازم والدعم الفني المطلوب لإنجاح عملية إعادة الهيكلة.