نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات المعاهد الفنية التجارية "شعبة القانون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، نتيجة اختبارات المعاهد الفنية للطلاب الحاصلين على المعاهد الفنية التجارية – شعبة القانون، والتي عُقدت تحت إشراف أمانة المجلس الأعلى للجامعات، وذلك للالتحاق بإحدى كليات الحقوق بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيته الرامية إلى إتاحة فرص أوسع أمام خريجي المعاهد الفنية لاستكمال مسيرتهم التعليمية داخل الجامعات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين مختلف المسارات التعليمية، ويحقق العدالة والشفافية في القبول، وفقًا للضوابط والمعايير التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وفي هذا السياق، صرّح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن عقد هذه الاختبارات يمثل امتدادًا لجهود المجلس في تنظيم عملية القبول بالكليات، وضمان اختيار الطلاب الأكثر استعدادًا وكفاءة لمواصلة الدراسة بكليات الحقوق. وأوضح أن المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا بفتح مسارات تعليمية متعددة، تتيح أمام الطلاب إمكانية تطوير قدراتهم العلمية والعملية، بما ينسجم مع خطط الدولة للتنمية البشرية ورؤية مصر 2030.

وأضاف رفعت أن الأمانة العامة للمجلس حرصت على تيسير إجراءات أداء الاختبارات، وضمان نزاهتها من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة والشفافية، مشددًا على أن إعلان النتيجة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي يهدف إلى تسهيل حصول الطلاب على نتائجهم بسرعة ويسر، دون أي معوقات.

ويمكن للطلاب الاطلاع على النتيجة من خلال الرابط التالي:

https://comresult.scu.eg/Law_College/index.php

واختتم المجلس الأعلى للجامعات بيانه بتقديم خالص التمنيات لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق في مسيرتهم الجامعية المقبلة، مؤكدًا دعمه الكامل لهم في المراحل التعليمية القادمة.