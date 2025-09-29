نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المجلس الأعلى للجامعات يعلن نتيجة اختبارات خريجي التعليم الفني الصناعي للالتحاق بكليات الهندسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للجامعات عن ظهور نتيجة اختبارات القبول الخاصة بخريجي المدارس والمعاهد الفنية الصناعية والتكنولوجية، والتي تتيح للطلاب الناجحين فرصة الالتحاق بإحدى كليات الهندسة أو الحاسبات والمعلومات بالجامعات الحكومية المصرية للعام الجامعي 2025/2026.

وتشمل النتائج الطلاب الحاصلين على دبلوم المدارس الفنية الصناعية نظام الثلاث سنوات والخمس سنوات، إلى جانب طلاب المعاهد الفنية الصناعية نظام السنتين، إضافة إلى خريجي دبلوم المدارس التكنولوجية التطبيقية بنظامي الثلاث والخمس سنوات. كما تضم القائمة طلاب مدرستي تكنولوجيا المعلومات بالإسماعيلية ومدرسة I-TECH، وخريجي مدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن هذه الاختبارات تعقد بشكل دوري تحت إشراف الأمانة العامة للمجلس بهدف ضمان اختيار الطلاب الأكفأ، وإتاحة فرص عادلة أمام المتفوقين من خريجي التعليم الفني لاستكمال دراستهم الجامعية في تخصصات تتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وأكد رفعت أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بملف تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، باعتباره أحد المحاور الرئيسية في رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن إتاحة هذه الفرص أمام خريجي التعليم الفني تسهم في دمجهم بمنظومة التعليم الجامعي وتؤهلهم للمشاركة الفعالة في خطط التنمية.

كما شدد على أن عملية التصحيح تمت وفق أعلى معايير الشفافية والحياد، بما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب، داعيًا المتقدمين إلى الاطلاع على نتائجهم عبر الرابط الإلكتروني:

https://comresult.scu.eg/Engineering_College/index.php

واختتم أمين المجلس الأعلى للجامعات بتقديم التهنئة للطلاب الناجحين، متمنيًا لهم مسيرة دراسية موفقة، مؤكدًا أن المجلس يعمل باستمرار على تطوير آليات القبول وتوسيع نطاق الفرص التعليمية بما يخدم مصلحة الطلاب والدولة على حد سواء.