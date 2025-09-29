لحظة استقبال الرئيس السيسى الشيخ محمد بن زايد بمطار القاهرة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 سبتمبر 2025 02:28 مساءً - عرضت قناة "إكسترا نيوز"، لحظة استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لـ الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات بمطار القاهرة الدولي.

وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن زيارة رئيس دولة الإمارات إلى مصر تأتي في إطار العلاقات الأخوية التاريخية والراسخة التي تجمع البلدين، والتي يحرص الرئيس السيسى والشيخ محمد بن زايد على تعزيزها وترسيخها، والبناء على ما تحقق من إنجازات في إطارها على مدى عقود، منذ تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة على يد المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.