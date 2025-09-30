قطر: جهود مشتركة مع مصر وتركيا لإنهاء حرب غزة وتسليم حماس خطة ترامب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - أكد ماجد الأنصاري المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، وجود جهود قطرية مصرية تركية متواصلة لإنهاء الحرب الدائرة في قطاع غزة.

في مؤتمر صحفي اليوم، أوضح أن الدوحة سلمت حركة حماس خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرامية إلى وقف الحرب، مشددًا على تقدير بلاده للالتزام الأمريكي بإنهاء العدوان على القطاع.

وأشار المسؤول القطري إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قدم اعتذارًا رسميًا عن الهجوم الذي استهدف الدوحة مؤخرًا، متعهدًا بعدم تكرار مثل هذه الاعتداءات.