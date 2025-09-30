الرياض - كتبت رنا صلاح - أصيب ثلاثة إسرائيليين عصر الثلاثاء في عملية مزدوجة تضمنت إطلاق نار ودهسا في حاجز "النفق" الواقع بين مدينتي القدس وبيت لحم في الضفة الغربية المحتلة.

عملية مزدوجة تُصيب ثلاثة إسرائيليين قرب حاجز النفق في القدس

وأفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقلا عن مصدر عسكري، بوقوع ثلاث إصابات جراء العملية.

من جانبها، وصفت القناة الثانية عشرة العبرية الحدث بأنه "عملية مزدوجة"، مشيرة إلى أنها شملت إطلاق نار وعملية دهس في منطقة "الخضر" القريبة من الحاجز العسكري.

وتشير الأنباء الأولية إلى أن قوات الاحتلال أغلقت المنطقة بالكامل، وتجري حاليا عمليات بحث وتمشيط واسعة.