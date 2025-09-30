الرياض - كتبت رنا صلاح - يعرف حليب الكركم في المقاهي باسم “لاتيه الكركم”، فهناك سبعة أسباب تدفعك لتناول كوب من حليب الكركم قبل النوم، بشرط تحضيره بالطريقة الصحيحة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة Times of India.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من حليب الكركم قبل النوم؟.. 7 فوائد مذهلة

إليك 7 فوائد مذهلة لتناول كوب من حليب الكركم قبل النوم، والتي يمكن أن تحسن صحتك العامة وتساعد في استرخاء الجسم والعقل:

راحة في كل رشفة

دفء المشروب يريح العضلات المتعبة وتهدئة المفاصل المؤلمة، ومع كل رشفة يشعر الجسم بالاسترخاء والراحة وكأنه يستعد للراحة، كما يعمل الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات، بينما يمنح الحليب راحة يساعد على النوم بسهولة.

تعزيز مناعة هادئة

يساهم الكركمين، وهو المركب الأساسي في الكركم، في تعزيز المناعة الطبيعية، وبمرور الوقت، يعزز المرونة، مما يعزز من استعداد الجسم لمشاكله اليومية، ومع الانتظام في تناوله ليلًا، يقوي الجسم في مواجهة الزكام ونزلات البرد والتعب الموسمي.

نوم أعمق

يعد شرب شاي الكركم ببطء قبل النوم سرًا خاصًا، فدفئه ونكهته المميزة ترسل للجسم إشارة بأن وقت الراحة قد حان، حتى مجرد إمساك الكوب يعد طقسًا مهدئًا فيهدئ العقل كما يريح الحواس.

تهدئة المعدة

قد يكون حليب الكركم مهدئًا أكثر مما تتوقع، فدفئه يساعد على تهدئة المعدة والتخفيف من الانزعاج بعد الأكل، كما يقلل من الانتفاخ ويسهل عملية الهضم، مما يمنحك نومًا هادئًا ومريحًا.

تحسين الحالة المزاجية

يرتبط الكركم بزيادة مستويات السيروتونين، كما أن تناول مشروب دافئ ومألوف في الليل له متعة خاصة، ويساعد في تخفيف التوتر والقلق المستمر.

إصلاح خلايا الجسم

يعد النوم وقتًا يتعافى فيه الجسم، حيث تعمل مضادات الأكسدة في الكركم أثناء الراحة على إصلاح الضرر على مستوى الخلايا.

تهدئة التهاب الحلق

يقوم الحليب الدافئ بتهدئة الحلق المتعب بلطف، بينما يمنح الكركم الذهبي الجسم المرهق راحة، حيث إنه شكل من أشكال الراحة الطبيعية البسيطة والعميقة.

طريقة تحضير المشروب

قم بتسخين كوب من الحليب الطازج برفق ويجب أن لا يصل إلى الغليان، ثم أضف إليه نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع رشة خفيفة من الفلفل الأسود، وذلك لتعزيز امتصاص الجسم لفوائده الصحية والعلاجية بشكل طبيعي وفعال، ويمكن إضافة القليل من الزنجبيل الطازج المبشور أو عود قرفة عطري لمزيد من الدفء ونكهة غنية وعطرية، كما يمكن رش بعض خيوط الزعفران، أو قرون الهيل المطحونة، أو حتى لمسة من جوزة الطيب، وبعد ذلك يتم رفعه عن النار قبل تحليته بقليل من العسل.