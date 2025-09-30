العالم اليوم - ترامب: 4 أيام أمام حماس.. وإن لم تستجب ستكون نهاية غير سعيدة

انتم الان تتابعون خبر ترامب: 4 أيام أمام حماس.. وإن لم تستجب ستكون نهاية غير سعيدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 04:20 مساءً - حدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الثلاثاء، مهلة لحماس للرد على خطته الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة.

وقال ترامب: "ننتظر موافقة حماس على مقترحات السلام"، مضيفا "لدى حماس 3-4 أيام للرد على العرض وإذا لم تفعل فإسرائيل ستفعل ما يلزم". وتابع: "إن لم تستجب حماس للخطة، فستكون نهاية غير سعيدة". وأوضح: "ما نريده أمر بسيط: نريد استعادة الرهائن ونريد سلوكا جيدا من حماس.. هذا الأمر بسيط.. إننا نسعى إلى السلام في الشرق الأوسط". وكان مصدر مقرب من حماس كشف لـ"دوت الخليج" أن "الحركة أقرب للموافقة على خطة ترامب". كما نقلت شبكة "سي بي إس نيوز" الأميركية عن مصدر مطلع قوله الثلاثاء إن حماس وفصائل فلسطينية أخرى تميل إلى قبول خطة الرئيس الأميركي.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ترامب: 4 أيام أمام حماس.. وإن لم تستجب ستكون نهاية غير سعيدة .. في رعاية الله وحفظة