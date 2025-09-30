حزب الجيل: تراجع ترامب عن خطة التهجير انتصار لمصر وصمود الشعب الفلسطيني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - قال ناجى الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، المنسق العام للائتلاف الوطنى الحر، إن إعلان خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة، بعد فشل محاولاته المتكررة في تهجير أهلها وتصفية القضية الفلسطينية، يمثل في جوهره نجاحًا كبيرًا لمصر وقيادتها السياسية، التي واجهت بعزيمة وصلابة كل الضغوط، وأعلنت أكثر من "لا" في مواجهة عنفوان ترامب وإصراره على تحويل غزة إلى "ريفييرا سياحية" أمريكية تُفرغ من أهلها وتُسلخ عن هويتها.

وأوضح أن هذا الموقف المصري الثابت عزز من مركزية القضية الفلسطينية وحال دون تمرير أخطر المشاريع التصفوية.