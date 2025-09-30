الارشيف / أخبار مصرية

ضبط الفتاه المتهمة بالسير عكس الاتجاه والتعدي على سائق بالسب

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 03:32 مساءً -  في إطار كشف ملابسات تعليق مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام إحدى الفتيات بالسير عكس الإتجاه والتعدى على سائق بالسب حال محاولته منعها من إستكمال سيرها بالجيزة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة"سارية التراخيص" وقائدتها (مقيمة بالجيزة  "لا تحمل رخصة قيادة" – لها معلومات جنائية) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم التحفظ على السيارة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائدتها.

