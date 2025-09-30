بمسابقة الحفاظ على التراث العمرانى والمعمارى.. الداخلية تحصل على شهادة تقدير لتطوير مبنى إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية وقسم الدقى فى الجيزة (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 03:32 مساءً - فى إطار سياسة وزارة الداخلية للحفاظ على التراث وإستعادة القيمة التراثية والمعمارية للمبانى الشرطية، قامت بترميم عدداً من المبانى الشرطية ذات الطبيعة التراثية، بما يحافظ على قيمتها المعمارية والتراثية والطبيعة المحيطة بها.

شاركت وزارة الداخلية فى مسابقة الجهاز القومى للتنسيق الحضارى لأفضل ممارسات الحفاظ على التراث العمرانى والمعمارى لعام ٢٠٢٥، حيث حصلت الوزارة على شهادة تقدير عن تطوير مبنى إدارة الحماية المدنية بالإسكندرية، ومبنى قسم الدقى بالجيزة.

ويأتى هذا التكريم تقديراً لحرص وزارة الداخلية على الحفاظ على القيمة المعمارية والتراثية للمبانى الشرطية عند الشروع فى تطويرها بما يحفظ الهوية التراثية والبصرية لها حيث تم الحفاظ على طابعها التراثى بما يتلائم والبيئة المحيطة بها ويضفى بعداً جمالياً وإنسانياً على المرافق الأمنية دون إغفال القيمة التراثية والجمالية لها.

وقد نفذت الوزارة خطة متكاملة للإرتقاء بالمبانى الشرطية تدمج بين الطابع الحضارى الحديث والطراز المعمارى المصرى الأصيل وذلك فى إطار رؤية الوزارة الشاملة لتقديم خدمات شرطية متطورة فى بيئة متكاملة تحفظ كرامة المواطن وتعزز من شعوره بالأمن والإنتماء.