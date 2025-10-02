نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة مدبولي.. يعقبه مؤتمر صحفي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ قبل قليل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء.

متابعة السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وكان رئيس الوزراء قد التقى مؤخرًا الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة الخطوات التنفيذية عقب إطلاق الإصدار الأول من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية.

وأكد مدبولي أن هذه السردية تمثل إطارًا شاملًا يضمن استدامة عمليات التنمية عبر مجموعة من السيناريوهات والخطط المستقبلية، مشيرًا إلى أنها تجمع بين:

الجهود والإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة خلال السنوات الماضية.

الرؤية للسنوات الخمس المقبلة في مجالات السياسات النقدية والمالية.

الإصلاحات المستهدفة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

المؤتمر الصحفي المرتقب سيشهد إعلان أبرز نتائج اجتماع الحكومة وما تم الاتفاق عليه بشأن الملفات الاقتصادية والاجتماعية.