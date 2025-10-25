نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سليمان: جماهير الزمالك تدعم اللاعبين في كل الظروف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد صلاح سليمان، نجم الزمالك السابق، أن عودة الدولي التونسي سيف الدين الجزيري للمشاركة من أهم مكاسب القلعة البيضاء أمام ديكيداها الصومالي.

قال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر قناة نادي الزمالك مع كابتن محمد أبوالعلا: " التأهل لدور المجموعات كان أمر مهم للزمالك في هذا التوقيت بسبب تراجع الأداء وهناك علامات استفهام حول التشكيل والتغييرات، وأستغرب بسبب عدم مشاركة محمود جهاد أو دونجا أمام ديكيداها".

وأضاف: "و يجب الاستعداد بشكل جيد لبطولة السوبر المصري ومباراة البنك الأهلي بداية مهمة للفريق في بطولة الدوري، وجماهير الزمالك تدعم اللاعبين في كل الظروف".

